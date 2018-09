Mort de l’étudiant Falou Sène : sa famille réclame toujours justice

À Patar la Famille du défunt Falou Sène réclame toujours justice. Non sans regretter les lenteurs dans la mis en n’œuvre des promesses faites par les différents politiques qui avaient fait le déplacent à Diourbel lors de l’inhumation de l’ancien étudiant de Patar.



Selon Mady Niane leur porte-parole : « la réalité est que Falou a été tué par balle mais jusque là, rien n’a été fait. La délégation gouvernement lors de son inhumation était venue. Elle a été dirigée par Aminata Tall, présidente du Conseil économique et environnementale. Elle avait dit que le président de la République a dit que des mesures nécessaires seront prises. Deuxièmement les frères ou-bien les membres de la famille seront pris en charge par le gouvernement, c'est-à-dire, il va leur donner du travail. Troisièmement, elle a dit que le président va recevoir son père au Palais, mais jusque là, rien n’a été fait. Le respect de la parole est fondamental et nous exigeons qu’ils respectent leur engagement ».



Cinq mois après le décès de Falou Sène, sa faille déplore encore le flou qui entoure les circonstances de sa mort, livre la Rfm.