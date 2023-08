Mort de l’opposant tchadien Outel Bono en 1973: un assassinat en zone grise

L’article de Desjardins relance l’enquête. « Léon Hardy » est en fait d’un pseudonyme. Et la police finit par retrouver celui qu’il cache. L’homme vit dans le sud de la France, et il relie l’affaire au cercle sécuritaire qui entoure Tombalbaye.



Un détour par Ndjamena, la capitale tchadienne, est nécessaire pour bien comprendre les connexions qui s’établissent. À la suite des indépendances, Paris décide d’accompagner de très près la construction des appareils sécuritaires de ses anciennes colonies. C’est l’un des leviers que la France utilise pour maintenir son influence. Au Tchad, le Bureau de coordination et de synthèse du renseignement (BCSR) est dirigé à partir de 1962 par un Français, Camille Gourvennec, qui parvient à gagner la confiance de Tombalbaye et à se rendre indispensable.



Une police politique tenue par des Français

À la charnière des années 1960 et 1970, ce BCSR disparaît au profit d’une autre structure, le Centre de Coordination et d'Exploitation du Renseignement (CCER), qui est de fait la police politique de François Tombalbaye. Gourvennec n’appartient plus à la coopération française, il sert sous contrat tchadien et semble s’émanciper de l’autorité de Paris, comme le soulignent les avis contradictoires sur le personnage rassemblés par l’historien Damien Mireval auprès de différentes sources diplomatiques et militaires françaises [4]. Le jeu de Gourvennec est loin d’être clair : Maurice Robert, le patron de l’Afrique au Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (Sdece), confie à son sujet dans un livre d’entretiens qu’il a réussi à en faire l’un de ses agents « dans la plus totale clandestinité, bien sûr, puisqu’il continuait à travailler dans le même temps pour Tombalbaye. » [5]



À quels ordres obéit-il en fait : ceux de la France ou du Tchad ? Gourvennec joue-t-il sur plusieurs tableaux ? « À la croisée des intérêts tchadiens et français, analyse l’historien Jean-Pierre Bat. Il incarne plus ses propres intérêts que ceux d’un État – tout en maîtrisant parfaitement ces logiques régaliennes. Tantôt considéré comme un atout, tantôt comme un intrigant indésirable et gênant, Gourvennec s’impose comme l’intermédiaire indispensable par excellence, qui tire sa légitimité de la confusion des genres. » [6] À ses côtés, au sein de l’appareil sécuritaire tchadien, l’officier peut compter sur le capitaine Pierre Galopin et l’adjudant-chef Albert Gélino. Ces hommes nous font entrer dans une véritable « zone grise » de la françafrique dans laquelle les jeux individuels rendent beaucoup moins lisibles les allégeances et les relations d’autorité. Qui a ordonné ? Qui a informé ? Qui a simplement laissé faire ? Cet assassinat est-il le simple fait de la police politique de Tombalbaye ou les services français y ont-ils été mêlés ? Les acteurs de cette histoire ne se laissent pas comprendre facilement.