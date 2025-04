Mort du Pape François : son successeur nommé d'ici 15 à 20 jours

Son règne pontifical aura duré 12 ans : Jorge Mario Bergoglio, élu pape François le 13 mars 2013, est décédé ce lundi, à Rome. Après plus d'un mois d'hospitalisation en raison d'une bronchite, le pape était en convalescence et est apparu en public une dernière fois pour le dimanche de Pâques.



Avant cette hospitalisation, François, à qui on a retiré une partie d'un poumon quand il était jeune, était apparu affaibli, le visage gonflé, la voix essoufflée, et avait à plusieurs reprises délégué la lecture de ses discours à ses assistants.

266e pape de l’Église catholique, le premier souverain pontife latino-américain de l'histoire laissera la trace d'un chef de l’Église réformiste et iconoclaste.



Un nouveau pape nommé d'ici 15 à 20 jours



Le conclave doit se réunir et désigner le successeur du pape François dans un délai de 15 à 20 jours après le décès du souverain pontife. Il réunira environ 120 cardinaux électeurs de moins de 80 ans. C’est à huis clos qu’ils procéderont aux scrutins. Le candidat devra recueillir deux tiers des voix. Les bulletins seront brûlés après chaque vote.



Une fumée noire indiquera l’absence d’élu, une fumée blanche annoncera l’élection du nouveau pape. Une cloche sonnera également pour confirmer le signal.