Mort du voleur présumé du Range Rover de Eumeu Sène: les deux proches du lutteur placés sous mandat dépôt

Les deux proches de Eumeu Sène, interpellés dans l’affaire de la mort du présumé voleur de la voiture de luxe (Range Rover) du lutteur, ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont cités comme les auteurs des coups ayant entraînés la mort de la victime, Ibrahima Touré, dans les locaux de la gendarmerie.



Déterminée à ce que lumière soit faite dans cette affaire, la famille s’est constituée partie civile. Selon la Rfm qui donne l’information, les parents de la victime ne comprennent toujours pas pourquoi le chef de file de l’écurie Tay Shinger n'a pas été mis en cause dans cette affaire alors qu’il était présent au moment de la bastonnade qui a fini par occasionner la mort de leur fils.



Pour rappel, le jeune Ibrahima Touré est décédé dans les locaux de la gendarmerie de la Zone Franche industrielle à Mbao où il a été évacué à la suite de son interpellation musclée chez le lutteur Eumeu Sène. L’autopsie a révélé des contusions multiples et des plaies traumatiques à la suite de coups et blessures.