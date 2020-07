"Mort par overdose" de Hiba Thiam : Dame Amar entendu vendredi, une demande d’expertise des urines déposée sur la table du juge

Dame Amar, le fils de feu Ameth Amar, arrêté dans l’affaire Hiba Thiam, jeune Sénégalaise, « morte par overdose », selon les résultats de l'autopsie, dans un appartenant aux Almadies début avril, sera entendu vendredi prochain. Il va se soumettre aux questions du juge du huitième cabinet d’instruction deux semaines après l’interrogation au fond des deux filles en détention notamment Alya Bakhir et Jacquelline Fatima.



Selon le journal « Les Echos » qui donne l’information, les avocats de la défense ont déposé sur la table du juge une requête pour demander une expertise des urines. Seulement, renseigne le journal, depuis qu’ils ont fait la demande, il n’y a pas eu de suite favorable.



Pour ces avocats de la défense, c’est une soirée qui a juste mal tournée et que Dame Amar et Cie n’ont jamais souhaité la mort de Hiba Thiam ni commis un acte qui a conduit à l’irréparable.



Pour rappel, Dame Amar et compagnie, se la coulaient douce dans un appartement pris en location aux Almadies, quartier chic de Dakar, durant l’état d’urgence assorti de couvre-feu. Au cours de cette soirée, Hiba Thiam, une jeune dame est "morte par overdose".