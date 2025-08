Mort suspecte à Keur Massar (Dakar) : une dame décède suite à une bagarre avec son époux

Une affaire de mort suspecte secoue, depuis samedi dernier, la commune de Keur Massar Nord, dans la banlieue dakaroise. D’origine guinéenne, Mariama C. est décédée des suites d’une péritonite. Le comportement de son époux, qui a pris la fuite après le drame, a suscité de vives suspicions chez les habitants quant à sa possible responsabilité dans la mort de sa femme.



Selon les informations relayées par le journal Les Echos, au début du mois de juillet, une violente dispute a éclaté entre les deux époux. Débordé de colère, le mari, nommé Baldé, aurait roué sa femme de coups, lui causant de graves hématomes et autres blessures corporelles.



Affaiblie, Mariama C. est tombée malade. Son état de santé s’est progressivement détérioré, sans que son mari ne lui apporte d’assistance. Il continuait à vaquer à ses occupations, indifférent à la souffrance de son épouse.



Après une semaine d’agonie, la trentenaire a rendu l’âme. Le voisinage, choqué et indigné, a exprimé sa colère contre le mari, qu’il soupçonne fortement d’être responsable du décès. Pis, Baldé a disparu dans la nature dès l’annonce du drame.



Le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue du district sanitaire de Keur Massar, avant d’être transféré à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff (ex-CTO) pour autopsie.



Le 23 juillet dernier, les résultats ont révélé que le décès était dû à une péritonite, renforçant les soupçons du voisinage sur l’implication du mari. Mariama C. a été inhumée samedi dernier, en l'absence de son époux toujours introuvable.