Mortalité du Coronavirus: "près d'un tiers des patients morts souffraient de diabète"

La propagation du coronavirus continue de faire des ravages. Avec 2.423.487 de cas confirmés au coronavirus à travers le monde, à la date du 20 avril, 166.041 décès ont été enregistrés et 635.873 guéris. Le Sénégal qui est à 377 cas confirmés positifs au coronavirus, a enregistré 5 décès à la date du 20 avril et 235 guéris.



D'après le professeur Ronan Roussel, chef du service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition de l'hôpital Bichat AP-HP de Paris (France), si on est diabétique, on a plus de risque d'avoir une forme sévère de coronavirus. "Cette pathologie multiplierait par 2 à 4 risque de décès liés à l'infection du coronavirus. Un quart à un tiers des patients qui décèdent décèdent après une contamination sont diabétiques", explique le coordonnateur de la Fédération des services hospitaliers de diabétologie parisiens, Ronan Roussel.



Contacté par l'observateur, le virologue et Professeur Makhtar Camara fait savoir que les personnes les plus susceptibles de développer une forme sévère au coronavirus sont celles qui présentent l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque ou rénale, les cancers sans oublier l'obésité".