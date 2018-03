Morts de Sénégalais en Italie et en Espagne : Macky Sall hors de lui, réclame une enquête

Le président de la République a été très affecté par ce qui s’est passé en Espagne, notamment avec la mort de notre compatriote, Mame Mbaye Ndiaye, et il a adressé ses condoléances à la famille de la victime, mais également, il a réaffirmé sa compassion à la suite de cet acte inqualifiable, tout en le condamnant», a déclaré El Hadj Hamidou Kassé qui rapportait les propos du chef de l’Etat sur la mort de Mame Mbaye Ndiaye après une course poursuite avec les policiers espagnols.



M. Kassé a aussi informé que Macky Sall s’est également entretenu avec Mame Diallo, «qui fait partie des manifestants sénégalais à Madrid pour réitérer la condamnation ferme des actes de barbarie qui se sont passés en Espagne, mais également en Italie».



M. Kassé de conclure dans un entretient accordé à la Rfm : «Le Président réaffirmé sa détermination à faire la lumière sur toutes ces affaires et à renforcer la protection de tous les Sénégalais de l’extérieur»