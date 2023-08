Mosquée Massalikul Jinaan: ivre et armé d'un tesson de bouteille, un apprenti de "Car Rapide" condamné à 3 mois ferme

Une tentative d'attaque survenue à l'intérieur de la mosquée Massalikul Jinaan a conduit à la condamnation de Talla Ngom, apprenti "car rapide", à 3 mois d'emprisonnement ferme. L'incident a eu lieu le mois dernier. D’après L’Observateur, le mis en cause était en état d'ébriété brandissait un tesson de bouteille dans une démarche titubante. Ses attaques ont laissé des blessures à la main à Mamadou Guèye, qui était en train de balayer la cour de la mosquée.



Lors du procès devant le tribunal des Flagrants délits de Dakar, les débats ont révélé les circonstances de l'attaque. Ivre et titubant, Talla Ngom s'était introduit dans la mosquée et avait commencé à parler de manière incohérente. La partie civile, M. Guèye, avait rapidement réagi en l’expulsant de la mosquée. Ce qui a déclenché la colère de l’apprenti de « car rapide », qui est revenu armé d'un tesson de bouteille pour se venger.



Heureusement, grâce à son agilité de M. Guèye n’a eu que des blessures à la main, nécessitant une Incapacité Temporaire de Travail (ITT) de 21 jours. Talla Ngom a été arrêté et inculpé pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 21 jours ». Dans un premier temps, il avait tenté de se présenter comme la victime, affirmant avoir été agressé par sa victime. Cependant, ces déclarations ont rapidement été contredites.



Acculé, il s'est rétracté et a admis sa culpabilité. Il a avoué avoir agi sous l'emprise de l'alcool et a exprimé des remords pour ses actions violentes. Finalement il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement.