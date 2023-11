Mouhamadou Lamine Bara Lo : « A Touba, il n’y a pas d’école publique française…Il faut un renforcement de l’éducation »

Mouhamadou Lamine Bara Lo, président du mouvement Farlu, et spécialiste politique étrangère, défense et sécurité, a déclaré que malgré sa forte croissance démographique, le département de Mbacké a trop de défis à relever. Dans le bloc d’information Midikeng sur PressAfrikTv, de ce 03 novembre, M. Lo a fait savoir qu’"il n’y a pas d’école publique en française à Touba. Les enfants doivent faire plus 7 Km, aller jusqu'à Mbacké pour trouver une école publique". Il est d'avis qu'il faut renforcer l’éducation et la formation technique dans cette cité religieuse où la grande partie de sa population est obligé de vivre que du commerce. Regardez!

Aminata Diouf

