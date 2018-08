Moundiaye Cissé juge la demande de l'opposition de récuser Aly Ngouille Ndiaye légitime

L’Ong 3D prend fait et cause pour l’opposition qui récuse la personne d’Aly Ngouille Ndiaye en tant qu’organisateur des élections. En effet, son président Moundiaye Cissé demande au chef de l’Etat de nommer à ce poste une personnalité neutre pour restaurer la confiance entre le pouvoir et l’opposition.



«Quand on convoque le passé, depuis 2000 les élections sont organisées par une autorité indépendante, une personnalité neutre. Et sur ce plan je pense que l’opposition a bien raison d’exiger une personne non partisane pour organiser les élections. Et je crois que c’est une question légitime», déclare M. Cissé au micro de rfm.



Et pour ce qui est du parrainage, le patron de 3D estime que le coup est déjà parti, et aujourd’hui «il incombe à l’opposition de prendre ses dispositions pour ne pas être pris au dépourvu.»