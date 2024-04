Moussa Balla Fofana rassure l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales

Le nouveau ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana, a rencontré ce jeudi l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. « Cette rencontre a permis, d’échanger sur le dossier de la grève des travailleurs qui perturbe le fonctionnement des services administratifs des collectivités territoriales depuis près de deux ans », peut-on lire sur le communiqué dudit ministère.



Le ministre, qui reconnait la légitimité de la revendication des travailleurs, a réaffirmé, dit-on sur le communiqué, la « volonté du gouvernement à œuvrer à la résolution de la crise. C’est à cet effet qu’il a instruit les parties prenantes de la réunion, de se constituer en groupe de travail pour formuler des propositions soutenables de résolution de la crise, pour le gouvernement et en particulier, pour les collectivités territoriales (…) ».



Moussa Balla Fofana n’a pas manqué, selon le ministère, de sensibiliser l’Intersyndicale sur « les difficultés qu’éprouvent leurs compatriotes à disposer des documents d’état civil, suite à leurs mots d’ordre de grève consécutifs ». Il a exprimé sa volonté de nouer des « relations de partenariat avec les membres de l’intersyndicale afin de pouvoir améliorer les conditions de travail et d’existence des agents, qui sont des acteurs incontournables dans cette mission de délivrance de services de qualité aux citoyens ».