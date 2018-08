Moussa Sow claque la porte de l'équipe nationale du Sénégal

Après trois Coupes d’Afrique et une Coupe du monde au dénouement décevant, Moussa Sow, (32 ans) a annoncé, dans le quotidien Record, repris par Dakaractu, qu'il ne porterait plus le maillot de l'équipe nationale du Sénégal.



Moussa Sow a intégré la tanière le 12 août 2009 à Blois, lors d’un match amical Sénégal - RD Congo, remporté (2-1) par les "Lions" alors coachés par Amsatou Fall. Contrairement à sa carrière en club, notamment à Lille et à Fenerbahçe, où il a collectionné les titres (meilleur buteur L1 avec 25 buts et champion avec Lille en 2011, champion de Turquie avec Fenerbahçe entre autres), son palmarès avec l’équipe du Sénégal est resté désespérément vide. Ses meilleures performances auront été une place de quart-de-finaliste à la CAN 2017 et une participation à la Coupe du monde 2018, même s’il n’a joué la moindre minute en Russie.



Moussa Sow, seul joueur de champ, avec Adama Mbengue, à ne pas avoir disputé le moindre ma t ch durant la Coupe du monde de 2018, a totalisé 50 sélections et 19 buts. Le natif de Mantes-La-Jolie se concentre désormais sur sa carrière professionnelle en club après avoir por té les couleurs du Sénégal pendant 10 ans.