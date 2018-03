Moussa Taye : «Il n’y a aucune espèce de négociations entre Khalifa Sall et le pouvoir»

«Que ceux qui spéculaient sur des négociations souterraines entre le Député-maire de la ville de Dakar Khalifa Ababacar Sall et le pouvoir déchantent», a martelé Moussa Taye qui démentait les rumeurs selon lesquelles le maire de la Ville de Dakar et le régime de Macky Sall seraient en proie à des négociations pour une amélioration du sort de l’édile de la capitale sénégalaise.



Le conseiller politique du Maire de Dakar d’ajouter, pour définitivement mettre un terme à ces spéculations : «je le dis, je le répète, je le réitère. Il n’y a aucune espèce de négociations entre Khalifa Sall et le pouvoir. Ni directement ni indirectement. Ni diurne ni nocturne».



Avant de conclure : «c’est une vue de l’esprit. Notre position reste et demeure la même : nous préférons la dignité à la liberté. Aucune compromission n’est possible».