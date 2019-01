Moussa Taye réagit : « le complot contre Khalifa Sall a abouti, mais... »

Commentant la décision du Conseil constitutionnel, le conseiller politique de Khalifa Sall n’y va pas avec le dos de la cuillère. Il considère que « les juges du Conseil constitutionnel ont failli à leur mission en violant allégrement la loi uniquement pour satisfaire Macky Sall. » Avant de poursuivre : « j’espérais qu’ils (les juges) feraient preuve de courage et de dignité mais hélas, ils ont atteint le summum de l’indignité et du déshonneur.»

Il termine : « nous continuerons le combat contre le régime corrompu et prédateur de Macky Sall quel que soit le prix à payer »