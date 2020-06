Moussala : 175 kg de chanvre indien d’une valeur 17,500 millions de F cfa saisis

Les agents du Bureau des Douanes de Moussala, région Sud-Est, ont fait une importante saisine. Ils ont mis la main sur 175 kilogrammes de chanvre indien d’une valeur 17 500 000 de F Cfa.



Selon un communiqué du bureau des relations publiques, la marchandise a été conditionnée dans des sacs et dissimulée dans une cachette aménagée sur le châssis d’un camion immatriculé au Mali.



la même source de renseigner que la saisine porte à plus 500 kg la quantité de chanvre indien saisie en une semaine dans le cadre des opérations spéciales Covid-19. « Celles-ci se poursuivent sur l’étendue du territoire national, et sont menées sur la base d’un protocole spécial édicté par la Direction générale des Douanes. Ce protocole allie la rapidité des opérations pour éviter tout retard de livraison, la protection de la chaine logistique contre toute introduction de produits prohibés, la sécurité des populations et des usagers et enfin la protection des agents contre la contagion liée à la maladie à coronavirus », peut-on lire dans la note.