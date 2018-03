Moustapha Cissé Lo tire sur les magistrats : "Il n'y a pas de justice au Sénégal, les juges font n'importe quoi"

Le 2e vice-président de l'Assemblée nationale Moustapha Cissé Lo rentre dans le rang de ceux qui pensent que la justice sénégalaise ne fonctionne pas normalement pour tout les citoyens.

le responsable apériste de Mbacké et non moins président du Parlement de la Cedeao s'offusque du fait que les enfants de gros bonnets commettent des délits et crimes sans être inquiétés, alors que les citoyens "moyens" paient cash leur moindre faute.

"Les gens qui ont détourné 100 mille francs Cfa purgent des peines en prison. Il n’y a pas de justice au Sénégal. C’est regrettable, mais le fait existe bel et bien. Les magistrats ne jugent pas équitablement et dans leur intime conviction. Ils font n’importe quoi. Les juges ne rendent pas les décisions correctement", a déploré Cissé Lo avant d'ajouter : "les enfants des personnalités commettent souvent des choses répréhensibles mais ils ne sont pas emprisonnés. C’est presque leur jeu favori".



Pour illustrer ses propos, le député a donné l'exemple d'une femme dont l'argent a été détourné par une haute personnalité sans que cette dernière ne soit inquiétée. "Une personne habitant Touba a détourné une centaine de millions appartenant à la dame Oumy Thiam. Malheureusement, elle continue de vaquer librement à ses occupations", peste-t-il.