Moustapha Diakhaté : « une exclusion de l’Apr, je ne crains pas du tout »

Alors qu’il vient d’annoncer la création de son mouvement au sein de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pourvoir), l’ex-ministre conseiller et chef de cabinet de Macky Sall, Moustapha Diakhaté ne compte pas reculer d’un iota, malgré les menaces d’exclusion émises contre lui. Dans entretien accordé à L’Observateur, il dit n’éprouver « aucune crainte ».



« Une exclusion de l’Apr. Je ne la crains pas du tout. Nous sommes dans un espace démocratique. Si les gens ne peuvent pas prendre des initiatives, ce n’est pas la peine. Mais vous parlez de quelle ligne du président. La ligne du président c’est le citoyen Moustapha Diakhaté », a-t-il répondu.



Le but de ce mouvement, selon lui c’est de porter le message et d’inviter les militants et militantes du parti qui ont le souci d’avoir un appareil politique performant, de faire de sorte que le parti soit structuré, organisé. Il révèle que depuis 11 ans le parti existe et aucune de ses structures et de ses instances n’a été mise en place.



« Donc, il s’agit tout simplement de faire appliquer les statuts et le règlement intérieur, qui structures les relations entre les militants du parti également la vie et le fonctionnement du parti », Alliance pour la République, explique-t-il.



A la question de savoir jusqu’où il compte aller avec ce mouvement, Diakhaté de répondre : « Jusqu’à ce que le parti soit structuré sur l’ensemble du territoire national et que les militants soient en mesure de choisir eux-mêmes leurs responsables politiques au niveau de chaque commune, département ou région. Aussi que le parti soit moderne, apte à formuler des propositions pour faire avancer le pays ».