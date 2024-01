Moustapha Guèye impressionné par Modou Lô : « c’est une légende de la lutte »

Vainqueur de Boy Niang 2 de Pikine, lundi 1er janvier, Modou Lô a signé sa 22e victoire dans l’arène sénégalaise en 26 combats. Dans un entretien accordé à Sunu Lamb, Moustapha Guèye est revenu sur les secrets et performances de Modou Lô. A l’en croire le deuxième Tigre de Fass, le leader de l’Ecurie Rock Energie ne cesse de l’impressionner de par ses entraînements intenses et sa robustesse. Tapha Guèye l’assimile même à une « légende de la lutte ».



« Le secret de Modou Lô, tout le monde la sait, il a commencé très tôt. Dans le mbappat, il a fait des ravages. Dans l’arène, il a commencé par quelques 2, voire 3 combats préliminaires et a eu la chance de rentrer dans un tournoi qu'on appelait CLAF. Sa quatrième victoire, il l'a eue contre une icône qui s'appelle Boy Kaïré, qu'il a battu par KO. Après cela, tout le monde a commencé à dire « ce petit n'est ni grand, ni fort, mais il est malin ». Il a continué à forger sa personnalité jusqu'au jour de son combat contre Balla Gaye 2 en mars 2021, qu'il a malheureusement perdu », a dit Moustapha Guèye.



D’après l’ancien lutteur, son mérite, c'est d'être revenu en force et de faire d'autres ravages. « Il fait face à un autre lutteur beaucoup plus fort. Mais malgré cela, il est revenu et est l'actuel Roi des arènes. Il ne cesse de m'impressionner, son secret c'est aussi sa sérénité, des entraînements vraiment intenses ».

Pour Tapha Guèye, « Modou est un téméraire, un guerrier, quelqu'un qui a la rage de vaincre, qui ne lâche rien, qui a une frappe sèche. Je dis souvent que Modou Lô est le meilleur frappeur de l'arène ».



« Imaginez combien de gars, il a mis KO avec sa taille, avec son gabarit et il ne pèse même pas 120 kg. À force de s'entraîner, il touche les 110 ou 115 maximum, donc Modou Lô est vraiment, pour moi, une énigme. Sa personnalité seulement, c'est quelque chose, psychologiquement, il a dominé tout le monde, tout ce qui était gris-gris et qui retardait les gens, il l'a boycotté. Modou Lô met moins de 30 mn pour abattre ses adversaires et sans amulettes », a analysé le deuxième Tigre de Fass.



Moustapha Guèye recommande aux lutteurs de suivre son exemple. « Ils gaspillent beaucoup d'argent. Lui, il a constaté qu'il a dépensé des milliards là où il ne le fallait pas. Il a gagné deux combats sans dépenser aucun sou pour la préparation mystique. Tout ce que je peux dire, c'est que Modou Lô est une légende », a fait savoir l’ancien lutteur.