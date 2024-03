Moustapha Guirassy : « Nous avons déjà gagné et la consécration sera la victoire de Diomaye Faye »

La Coalition Diomaye Président démarre sa campagne électorale ce samedi avec la présentation de son "Projet". Présent lors de la présentation du programme, Moustapha Guirassy, directeur de campagne de ladite coalition, salue la « résilience du peuple sénégalais » qui selon lui, a constamment démontré son « respect à l’attachement de la démocratie ».



« C’est le devenir du Sénégal qui est important. Les défis sont immenses. Nous voilà aujourd’hui pour justement vous présenter le Projet, le programme de gouvernance. Il a impliqué des centaines de nos cadres au niveau national comme de la diaspora pour penser l’avenir de ce pays, l’avenir de ce continent. Vous verrez la réflexion et le respect que cette coalition avec ses dirigeants a pour le peuple sénégalais », a déclaré Moustapha Guirassy.



Il remercie le peuple sénégalais pour sa résilience. « Sans le peuple, on n’aurait pas cette victoire. Sans vous, on n’en serait pas là. Nous avons déjà gagné et la consécration sera la victoire du candidat le président Diomaye Faye », a lancé le président du parti Sénégalais unis pour le développement (SUD) et membre de la Coalition Diomaye Président.