Moustapha Niasse tacle l’opposition boycotteuse : «Si on avait suivi la logique… »

Le président Moustapha Niasse a porté la réplique aux députés de l’opposition qui avaient motivé leur boycott du déplacement du gouvernement à l’hémicycle par le temps de parole, trop petit à son goût, qu'on lui a accordé. Et selon Moustapha Niasse, la raison invoquée par Me Madické Niang et Cie n’est en rien valable d’autant plus que la question a déjà été soulevée, pas plus tard que vendredi dernier lors de la Conférence des présidents, réunion pendant laquelle un consensus avait été trouvé.



«Les députés avaient exigé depuis juillet 2017 qu’on applique la promotionnelle directe et le groupe parlementaire de la majorité aurait 11 orateurs au lieu de 10 et le groupe des démocrates et des libéraux aurait 2 au lieu de 3», a déclaré le président de l’Assemblée nationale.



Moustapha Niasse d’ajouter : «Vendredi dernier, cela fera une semaine demain, à la réunion du Bureau, la question a été posée par le groupe parlementaire de la majorité. C’est moi qui ai proposé qu’on maintienne le statu quo pour continuer de travailler sans exclure que si la majorité continue de demander ce qu’il demande, il faudra faire les calculs».



Le Secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (Afp) de révéler que cette proposition a noté l’adhésion des participants à cette rencontre et, «c’est la raison pour laquelle la répartition a été maintenue».