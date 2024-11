Mouvement d’humeur à l’UASZ : le campus pédagogique fermé jusqu’à nouvel ordre

L’Université Assane Seck de Ziguinchor a été le théâtre de violents affrontements entre étudiants et forces de l’ordre, ce mardi 26 novembre. Ces tensions ont conduit à plusieurs arrestations parmi les étudiants. Face à cette situation, le Recteur et Président du Conseil académique de l’Université Assane Seck de Ziguinchor a publié un communiqué le mercredi 27 novembre 2024, informant la communauté universitaire des mesures prises par le Conseil.



Les décisions suivantes ont été prises :



La fermeture du campus pédagogique jusqu'à nouvel ordre ;

La dissolution des amicales d’étudiants et la suspension de leurs activités de renouvellement ;

La dissolution de la coordination des étudiants ;

La saisine des instances internes (conseils des UFR et des départements) pour proposer des modalités de reprise.



Cependant, le Recteur a précisé que ces mesures ne concernent en aucun cas l’Université de Kolda. « La décision de fermeture ne concerne pas le Centre universitaire de Kolda et l'UFR 2S. Ces derniers poursuivent leurs enseignements, en privilégiant les cours en ligne », peut-on lire dans le communiqué.