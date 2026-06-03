Moyen-Orient: l'aéroport du Koweït touché par des drones, le trafic aérien est suspendu

Ce qu'il faut retenir

► Une nouvelle session de pourparlers a eu lieu ce mardi 2 juin à Washington entre Israël et le Liban. La question des armes du Hezbollah est de nouveau au cœur de la rencontre. Malgré cela, l'armée israélienne et le Hezbollah poursuivent leurs affrontements.



► Ce mercredi 3 juin, le trafic est suspendu à l'aéroport du Koweït après une « agression criminelle de l'Iran », selon l'armée. L'attaque aux drones a fait plusieurs blessés et des dégâts, ont indiqué les autorités. Le Koweït, qui abrite des bases américaines, avait été régulièrement touché par l'Iran en représailles à l'offensive israélo-américaine déclenchée le 28 février, comme la plupart de ses voisins du Golfe.



► L'armée américaine affirme avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes dans la région du Golfe en ayant intercepté des missiles visant Bahreïn, abattu des drones visant des navires civils et attaqué des cibles au sol sur l'île iranienne de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz. Ce mercredi, l'Iran pointe « la responsabilité » du Koweït et de Bahreïn dans les attaques américaines.



► Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a annoncé mardi 2 juin l'allocation de la somme de 13 milliards de shekels (plus de 4,5 milliards de dollars) pour sécuriser et développer le nord d'Israël, frontalier du Liban, durement touché par les bombardements du Hezbollah.



Le conseiller militaire du guide suprême iranien, Mohsen Rezaï, un ancien chef des Gardiens de la Révolution, a mis en garde mercredi contre « un déluge de missiles et drones » en cas de nouvelle agression américaine.



« À chaque tir et à chaque agression répondra un déluge de missiles et de drones », a-t-il écrit sur le réseau social X, après des attaques américaines contre un pétrolier iranien et l'île de Qeshm, qui ont fait l'objet de frappes de représailles sur le Koweït et Bahreïn.



L'Iran pointe «la responsabilité» du Koweït et de Bahreïn dans les attaques américaines

L'Iran a accusé mercredi le Koweït et Bahreïn d'avoir permis aux États-Unis de mener depuis leur sol les attaques ayant visé un pétrolier iranien ainsi que l'île de Qeshm dans le Golfe.



Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères « condamne fermement l'utilisation colonialiste par les États-Unis du territoire et des infrastructures de pays de la région pour mener leurs actions agressives contre l'Iran, et souligne la responsabilité directe et manifeste des dirigeants du Koweït et de Bahreïn » dans ces attaques.



Des frappes israéliennes ont fait six morts mercredi près de la ville de Tyr dans le sud du Liban, où Israël poursuit ses raids, a affirmé une source médicale à l'AFP.



Quatre ressortissants syriens et deux palestiniens ont été tués dans deux frappes sur le secteur d'al-Hoch près de la ville millénaire de Tyr, a précisé la source sous couvert d'anonymat. Un média d'État a fait état de deux frappes israéliennes sur des routes de ce secteur.



Un responsable émirati appelle à une position unie du Golfe après les attaques au Koweït et à Bahreïn

Un haut responsable des Émirats arabes unis a appelé mercredi à une position unie du Golfe après des attaques au Koweït et à Bahreïn, attribuées à l'Iran, alors que les monarchies de la région peinent à former un front commun.



« Face aux agressions répétées de l'Iran contre le Koweït et Bahreïn, une position ferme, unie et cohérente du Golfe s'impose. Aucun État du Golfe ne devrait être laissé seul face à ces attaques, car la sécurité des États arabes du Golfe est interdépendante, leurs intérêts et leur destin sont communs », a écrit le conseiller du président émirati, Anwar Garghash, sur X. « Cette agression ne vise pas seulement un pays, elle nous vise tous », a-t-il ajouté.