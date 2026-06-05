Moyen-Orient: le Hezbollah rejette la trêve au Liban, les perspectives d'un accord en Iran s'assombrissent

Dans la nuit du 3 au 4 juin, Israël et le Liban ont annoncé convenir de « la mise en œuvre d'un cessez-le-feu », de la création de « zones pilotes » sous contrôle de l'armée libanaise et de prendre part à de nouveaux pourparlers dans la semaine du 22 juin. Ce cessez-le-feu sera subordonné « à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah », peut-on lire dans une déclaration commune entre les trois parties aux négociations de Washington.
► En dépit de l'accord de cessez-le-feu convenu entre Israël et le Liban, le ministre de la Défense israélien Israel Katz a affirmé que l'armée israélienne allait « poursuivre ses tirs et ses opérations » dans le sud du Liban. De son côté, le Hezbollah a fait part de son refus du cessez-le-feu auprès des autorités libanaises.
► Avec le refus du Hezbollah, les perspectives d'un accord entre l'Iran et les États-Unis mettant fin à la guerre s'assombrissent. Téhéran a conditionné tout accord avec les États-Unis à l'arrêt définitif des hostilités au Liban et a même laissé entendre qu'il pourrait rompre la trêve pour intervenir en soutien au Hezbollah.
► La Chambre des représentants américaine a adopté mercredi un texte ordonnant le retrait des troupes américaines dans la guerre contre l'Iran. La résolution - adoptée avec les voix de quatre députés républicains - possède cependant une portée avant tout symbolique, en raison du droit de veto du président américain.
Liban: l'ONU double son appel aux dons à près de 640 millions de dollars
L'ONU a plus que doublé vendredi son appel aux dons pour le Liban, réclamant près de 640 millions de dollars sur six mois, alors que le pays est ébranlé par la guerre d'Israël contre le Hezbollah soutenu par l'Iran.
«La crise humanitaire au Liban est grave et se détériore», a déclaré l'agence humanitaire des Nations unies, l'Ocha, dans un appel d'urgence révisé.
«Les déplacements répétés, la capacité d'hébergement insuffisante et les perspectives limitées de retour en toute sécurité aggravent la vulnérabilité», a indiqué l'Ocha. L'agence onusienne avertit que «les personnes touchées épuisent rapidement leurs capacités d'adaptation et les services essentiels sont soumis à une pression croissante».
L'ONU avait réclamé 308 millions de dollars en mars pour soutenir une vaste intervention d'urgence menée par le gouvernement libanais jusqu'à la fin mai. Vendredi, elle a estimé que 331,5 millions de dollars supplémentaires seraient nécessaires jusqu'à la fin août.
Seuls 185,9 millions de dollars ont été reçus à ce jour sur l'appel initial, a précisé l'Ocha, ajoutant que ce montant avait permis d'aider environ 680.000 personnes entre le 2 mars et le 31 mai.
► En dépit de l'accord de cessez-le-feu convenu entre Israël et le Liban, le ministre de la Défense israélien Israel Katz a affirmé que l'armée israélienne allait « poursuivre ses tirs et ses opérations » dans le sud du Liban. De son côté, le Hezbollah a fait part de son refus du cessez-le-feu auprès des autorités libanaises.
► Avec le refus du Hezbollah, les perspectives d'un accord entre l'Iran et les États-Unis mettant fin à la guerre s'assombrissent. Téhéran a conditionné tout accord avec les États-Unis à l'arrêt définitif des hostilités au Liban et a même laissé entendre qu'il pourrait rompre la trêve pour intervenir en soutien au Hezbollah.
► La Chambre des représentants américaine a adopté mercredi un texte ordonnant le retrait des troupes américaines dans la guerre contre l'Iran. La résolution - adoptée avec les voix de quatre députés républicains - possède cependant une portée avant tout symbolique, en raison du droit de veto du président américain.
Liban: l'ONU double son appel aux dons à près de 640 millions de dollars
L'ONU a plus que doublé vendredi son appel aux dons pour le Liban, réclamant près de 640 millions de dollars sur six mois, alors que le pays est ébranlé par la guerre d'Israël contre le Hezbollah soutenu par l'Iran.
«La crise humanitaire au Liban est grave et se détériore», a déclaré l'agence humanitaire des Nations unies, l'Ocha, dans un appel d'urgence révisé.
«Les déplacements répétés, la capacité d'hébergement insuffisante et les perspectives limitées de retour en toute sécurité aggravent la vulnérabilité», a indiqué l'Ocha. L'agence onusienne avertit que «les personnes touchées épuisent rapidement leurs capacités d'adaptation et les services essentiels sont soumis à une pression croissante».
L'ONU avait réclamé 308 millions de dollars en mars pour soutenir une vaste intervention d'urgence menée par le gouvernement libanais jusqu'à la fin mai. Vendredi, elle a estimé que 331,5 millions de dollars supplémentaires seraient nécessaires jusqu'à la fin août.
Seuls 185,9 millions de dollars ont été reçus à ce jour sur l'appel initial, a précisé l'Ocha, ajoutant que ce montant avait permis d'aider environ 680.000 personnes entre le 2 mars et le 31 mai.
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