Moyen-Orient: le Hezbollah rejette la trêve au Liban, les perspectives d'un accord en Iran s'assombrissent

⁠Le Hezbollah a rejeté ⁠jeudi 4 juin le cessez-le-feu annoncé ​par Beyrouth et Israël, conclu sous l'égide des États-Unis, menant à une reprise des affrontements entre le mouvement chiite et l'État hébreu. Cela assombrit également les perspectives de voir Téhéran et ​Washington parvenir à un accord, la République islamique conditionnant tout accord avec les États-Unis à l'arrêt définitif des hostilités au Liban.