Mozambique : 25 juin 1975, le crépuscule de cinq siècles de colonisation portugaise

Le 25 juin 1975, le Mozambique déclare son « indépendance totale et complète » vis-à-vis du Portugal, puissance européenne qui colonise le territoire depuis la fin du XVe siècle. L’avènement de ce nouvel État africain s’est produit après une guerre de libération menée depuis 1964 par le FRELIMO, Front de libération du Mozambique. Retour sur les moments clés de la colonisation à l’indépendance.

Vasco de Gama aborde les côtes du Mozambique peu avant 1500. Le navigateur portugais faisait route vers l’Inde et ses prestigieuses épices, un commerce qui enrichissait à l’époque les marchands vénitiens et génois. Lisbonne s’applique à mettre en place une nouvelle route maritime, en contournant l’Afrique, pour acheminer ses fameuses denrées indiennes et asiatiques jusqu’en Europe. Pendant longtemps, l’actuel Mozambique constitue la principale escale de cette ligne maritime et, notamment, l’île qui a fini par donner le nom au pays tout entier.



Ainsi, cette côte orientale africaine restera sous la coupe de l’administration mise en place à Goa, en Inde, jusqu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Sur l’îlot du Mozambique s’organise une « fructueuse contrebande d’or, d’ivoire et d’ébène avec les comptoirs de l’Inde », écrit Armelle Enders (1)