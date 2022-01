Mozambique : Ramaphosa salue le bilan de la mission de la SADC au Cabo Delgado

La Communauté de développement d'Afrique australe était d'abord intervenue en juillet 2021 pour aider le Mozambique à combattre l'insurrection jihadiste dans la province du Cabo Delgado, tout au nord du pays. Plusieurs pays de la région fournissent des troupes : l'Afrique du Sud en tête.



« Des progrès significatifs ont été réalisés », a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa. En effet, des villes ont été libérées (Mocímboa da Praia, Palma) des axes routiers débloqués et la zone du projet gazier du groupe français Total sécurisée à Afungi. Mais les insurgés se sont disséminés en petites cellules, désordonnées et plus difficiles à appréhender.



La menace ne faiblit pas, analyse Jasmine Opperman du réseau de surveillance des conflits ACLED. « Il faut se débarrasser au plus vite d'un discours victorieux. Pour revendiquer la sécurisation d'une zone, il ne faut pas se fier uniquement aux nombres d'attaques, il faut s'assurer du retour d'un certain niveau de stabilité. »