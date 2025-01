Mozambique: l'opposant Venancio Mondlane annonce son retour à Maputo

Venancio Mondlane annonce qu'il sera à l'aéroport international de Maputo jeudi 9 janvier, à 8h05 du matin précises. Le leader de l'opposition mozambicaine avait quitté son pays à la fin du mois d'octobre, disant craindre pour sa vie après l'assassinat de deux membres de son entourage.Depuis la proclamation des résultats des élections du 9 octobre, celui-ci conteste, avec le soutien du parti Podemos, la victoire à la présidentielle de Daniel Chapo, le candidat du Frelimo, parti qui dirige le Mozambique depuis un demi-siècle.A la suite de son départ, Venancio Mondlane, qui dit refuser tout compromis avec le Frelimo, n'a eu de cesse de mobiliser ses partisans à distance dans des interventions en direct devenues de véritables rituels sur les réseaux sociaux. Mais après deux mois de manifestations, de grèves et de blocages et la mort de plusieurs manifestants tués par balles, la mobilisation n'a pas eu l'effet escompté : à la fin du mois de décembre, le Conseil constitutionnel a confirmé la victoire définitive de Daniel Chapo à la présidentielle. Celui-ci doit, en principe, être investi le 15 janvier.Dans l'une de ses prises de parole, Venancio Mondlane a prévenu : « Le 15 janvier, nous prendrons le pouvoir à Maputo ». Ce dimanche, dans sa vidéo sur Facebook, celui-ci a ajouté : « Les choses vont bouger avec une intensité et une force jamais vues auparavant ».