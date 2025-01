Mozambique : l'opposant Venancio Mondlane propose des mesures à mettre en place dans les 100 jours

L'opposant mozambicain Venancio Mondlane a rendu public, mardi 21 janvier dans la soirée, un document qu'il considère comme son premier « décret présidentiel ». Le candidat malheureux à l’élection du 9 octobre revendique toujours la victoire. Dans une vidéo sur ses réseaux sociaux, il met en scène la signature d'un texte qui propose 30 mesures à mettre en place durant les 100 prochains jours.

Sur un pupitre aux couleurs du drapeau du Mozambique, en costume, Venancio Mondlane appose, sur le document, le tampon de la « République du peuple ». Plusieurs mesures promises par l'ancien candidat à la présidentielle ont pour objectif de lutter contre les violences policières.



Venancio Mondlane demande notamment aux Mozambicains de constituer un « tribunal autonome » et de « prononcer des condamnations » contre les unités qu'il estime responsables d'une « vague macabre d'exécutions sommaires ».



L'opposant va plus loin. Pour contrer ces violences policières, il décrète « la loi du talion […] comme un droit à la légitime défense ». Venancio Mondlane demande également la libération de 4 000 détenus, arrêtés durant les manifestations post-électorales, ainsi que la gratuité des soins et un soutien financier pour les victimes des violences policières.