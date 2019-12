Mpal : trois boutiques cambriolées, le gang du défunt Isma Sow indexé

Trois (3) boutiques ont été cambriolées au marché de Mpal, une ville située sur la côte nord-ouest du Sénégal. Les faits ont eu lieu dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 décembre, jour où Isma Sow, présenté comme chef de gang, a été tué suite à des échanges de tirs avec des gendarmes lors du braquage avorté de la station-service, EDK, de Mpal.



Les populations de Mpal sont d’avis que ce sont les éléments du défunt qui ont dévalisé les trois (3) boutiques et occupent le terrain. Face à cette insécurité grandissante, le Khalife de Mpal demande aux autorités, l’installation d’une brigade pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.



« Le lendemain de la mort de Isma Sow, jour de son enterrement au village de Maniang, commune de Ross Béthio, une boutique a été dévalisée. Hier nuit (mercredi 18 décembre) ce fut le tour de trois (3) boutiques. C’est véritablement une catastrophe pour les commerçants », a déploré un membre de la famille de Mame Rawhane Ngom de Mpal.



Il a jouté : « Ces malfaiteurs utilisent de gros moyens avec des armes pour terroriser les populations. C’est la raison pour laquelle le Khalife a mis en garde les malfaiteurs et toutes personnes qui seraient tentées, c’est juste pour donner l’exemple ».



Comme pour répondre à ceux qui ont dénoncé l’interdiction du Khalife de Mpal d’enterrer le braqueur Isma Sow dans les cimetières de sa localité, Serigne Mansour Ngom de la famille religieuse de préciser que : « Le marabout n’a point cherché à offenser quelqu’un ».