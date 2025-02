Municipales à Madagascar: l'observatoire Safidy pointe le manque de transparence de la Céni

Des irrégularités et des pratiques opaques qui risquent d’éroder la confiance des citoyens. C’est l’un des constats du rapport de suivi des élections municipales du 11 décembre 2024, publié par Safidy, la plus grande mission d’observation électorale du pays. Le rapport critique notamment le manque de transparence de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) et formule des recommandations pour améliorer la crédibilité des scrutins à venir.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">