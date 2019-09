Musique: le collectif congolais Kokoko séduit avec son 1er album «Fongola»

C’est la sensation du moment. Après Staff Benda Bilili ou Bantou Mentale, un tout nouveau groupe venu de la RDC, de Kinshasa plus précisément, débarque : Kokoko. Il enflamme les scènes des festivals européens avec son premier album Fongola. Un ovni musical qui mélange house, techno et afro-funk. Fabricant ses propres instruments avec des matériaux de récupération, ce collectif de musiciens et plasticiens autodidactes façonne une musique « underground » aux accents africains avec les moyens du bord. Tout un programme...