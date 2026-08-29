Éliminatoires Mondial basket 2027 : le Sénégal renverse l’Angola (84-82) dans une fin de match folle

Le Sénégal enregistre sa première victoire dans cette quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027.



Menés à la pause, les Lions ont réussi à renverser l’Angola, champion d’Afrique en titre, en s’imposant sur le fil 84-82, ce samedi à la Dakar Arena, au terme d’une rencontre haletante.



Dans une fin de match particulièrement disputée, les deux équipes étaient encore dos à dos à deux minutes du terme (79-79). Alors que tout restait à jouer, les Lions ont fait preuve de sang-froid pour arracher la victoire.



Le tournant de la rencontre est intervenu dans les dernières secondes avec un énorme tir à trois points du capitaine Brancou Badio, dans une ambiance électrique à la Dakar Arena. Le Sénégal a ainsi pris l’avantage avant de conserver son avance jusqu’au coup de sifflet final.



Après leur défaite inaugurale face à l’Égypte, les hommes du sélectionneur Desagana Diop se relancent dans ces éliminatoires en décrochant une victoire importante face aux champions d’Afrique en titre.



Les Lions devront désormais confirmer dès ce dimanche face au Mali, à 18h30 GMT, toujours à la Dakar Arena.



De leur côté, les Maliens arrivent avec confiance après leur large victoire 101-76 face à la République démocratique du Congo.

