N1 Féminin : L'ASCVD poursuit sa dynamique victorieuse, l'ASCC Bopp renoue avec le succès

Ce vendredi 28 mars marquait la suite de la 12e journée du National 1 Féminin de basket. L'ASC Ville de Dakar continue sa belle trajectoire et Bopp a renoué avec la victoire.



Les municipales sont inarrêtables en championnat et ne cessent de confirmer leur suprématie match après match. En effet, la Ville de Dakar a enregistré une nouvelle victoire en dominant sans aucune surprise DBALOC (73-31). Une douzième victoire des filles de Malick Goudiaby à deux journées de la fin de la saison régulière.



Malgré cette nouvelle défaite la quatrième de la saison, la formation de Derklé conserve toujours sa deuxième place de la poule A et sera au rendez-vous du Final 8. Donc c'est un revers sans grande conséquence.



Dans la poule B, l'ASCC Bopp a réalisé une très bonne opération en venant à bout du promu l'US EPT (63-44). Les Boppoises retrouvent le chemin de la victoire, une semaine après leur dernier revers (J11), contre DUC.



La Jeanne d'Arc s'était inclinée devant le DUC (49-53), le mercredi, tandis que Flying Star a battu l'ASFO (44-43), ce jeudi.



Les autres rencontres de la 12e journée se joueront ce samedi. Le match qui devait opposer le CEMT Ziguinchor à Pikine Basket Club a été reporté à une date ultérieure.