N1 Masculin : GBA domine le DUC et valide son ticket pour le Final 8

En ouverture de la dixième journée du National 1 Masculin de basket hier, jeudi, Guediawaye Basket Academy (GBA) a pris le meilleur sur le Dakar Université Club (DUC) (85-74) au stadium Marius Ndiaye.



Guediawaye Basket Academy sera au rendez-vous du Final 8 suite à son succès devant le club estudiantin. Avec ce huitième succès de la saison les protégés de Massaer Gningue valident officiellement leur billet pour les quarts de finale. Comme à l'aller GBA s'impose une nouvelle fois face au DUC. Ousmane Sagna a été le meilleur marqueur du match avec 16 points et 5 rebonds.



Avec cette nouvelle défaite la quatrième de la saison, DUC n'est pas encore assuré de disputer le Final 8 et devra montrer un visage beaucoup plus convaincant dans ses prochaines rencontres pour se qualifier aux phases finales.



Pour rappel, le club estudiantin a été finaliste de la saison écoulée.