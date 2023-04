NBA: Denver et Phoenix s'affronteront en demie à l'Ouest, Boston contrarié par Trae Young

Phoenix, porté par Devin Booker à 47 points contre les Clippers, et Denver, tombeur de Minnesota grâce à Nikola Jokic, ont pris rendez-vous en demi-finales de conférence, contrairement à Boston, climatisé par Trae Young sauveur d'Atlanta, mardi en play-offs de la NBA.



Ne jamais vendre la peau de l'ours... Or c'est un peu l'erreur commise par les Celtics, qui se voyaient un peu trop tôt affronter les Sixers, déjà qualifiés, en menant de 13 unités au début du dernier quart-temps, dans le sillage de Jaylen Brown (35 pts) arborant toujours son masque de protection faciale à la Batman.



Au final, ils ont dû s'incliner (119-117), sur une banderille à longue distance, plantée par le meneur des Hawks, à deux secondes du buzzer. Young, privé de son binôme d'attaque Dejounte Murray, suspendu pour avoir légèrement bousculé un arbitre au match précédent, a ainsi sorti le grand jeu dans le money-time.



"Il nous manquait un élément important et nous voulions qu'il joue le sixième match", a commenté le héros du soir à propos de son coéquipier. "Je n'ai pas ressenti de pression sur moi. Nous devions tous élever notre niveau de jeu, pas seulement moi, nous l'avons tous fait ce soir. C'est une victoire d'équipe."



Sang froid et main chaude



De sang froid et à la main chaude, le petit meneur d'Atlanta (38 pts, 13 passes) a marché à pas de géant sur le parquet du Garden. Ses deux paniers primés consécutifs avaient d'abord ramené Atlanta à égalité (111-111) à 2 min 30 du terme, assurant ensuite ses lancers francs à chaque fois que ses adversaires, dont Marcus Smart dépassé comme rarement en défense, l'ont envoyé sur la ligne.



Au final, ses 16 pions dans cette ultime période ont mis K.O. les Celtics qui vont devoir se remettre de cette désillusion, même s'ils demeurent en ballottage favorable, menant encore 3-2.



Toujours grands favoris, il leur faudra néanmoins remettre un coup de collier jeudi à Atlanta. Et Jayson Tatum (19 pts à 8/21 aux shoots) devra se montrer un peu plus saignant, tout en ajustant leur effort défensif sur Young. Car perdre un match en le finissant avec une adresse à 53,3% a de quoi nourrir des frustrations.



A l'Ouest, les dénouements attendus ont bien eu lieu en revanche.



Les Nuggets ont néanmoins dû batailler ferme face aux Timberwolves (112-109), qui ont craqué dans les derniers instants, quand Jokic a pris les choses en mains, avec 8 de ses 28 points réussis dans les 90 dernières secondes.



Le double MVP en titre, pourtant maladroit (8/29), a fini avec un gros triple-double (17 rbds, 12 passes), Jamal Murray ayant été le plus prolifique avec 35 pions.



Durant en finisseur

Et il a bien fallu que les deux leaders de l'équipe soient concernés pour contenir la résistance de Minnesota, saignant à l'intérieur avec 58 points inscrits (contre 40), Karl Anthony Towns (26 pts, 11 rbds) et Rudy Gobert (16 pts, 15 rbds) redoublant d'efforts. Mais les deux tours jumelles ont récolté six fautes, synonymes d'exclusions dans les trente dernières secondes, et Anthony Edwards (29 pts) a manqué de peu la prolongation.



Qualifié (4-1), Denver, tête de série N.1 à l'Ouest, affrontera donc Phoenix (N.4).



Les Suns en ont eux aussi fini en cinq matches avec les Clippers (136-130), trop amoindris par les absences de Kawhi Leonard et Paul George, mais qui ont fait forte impression en première période, regagnant le vestiaire avec neuf unités d'avance (70-61).



Devin Booker est alors entré en éruption dans le troisième quart-temps, y réussissant 25 points (10 passes), avec une adresse insolente (10/11 aux tirs sur cette période, 19/27 au final).



Pas de quoi abattre L.A., qui n'a rien lâché, réduisant l'écart de 20 à 2 unités dans les trois dernières minutes, grâce à Nick Powell (27 pts) et Nicolas Batum (19 pts) notamment.



C'est finalement Kevin Durant qui s'est employé à étouffer cette ultime rébellion, avec 4 points précieux inscrits dans les 58 dernières secondes (31 au total) pour faire oublier la fébrilité soudaine de son équipe.