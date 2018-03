NBA : Gerald Green s’en prend à Gorgui Dieng( Vidéo)

L’incident en question a débuté au 4e quart-temps, lorsque Chris Paul a essayé de récupérer le ballon suite à une faute sifflée sur Gorgui Dieng. CP3 a continué à se battre pour le ballon alors que la faut était déjà sifflée, ce qui a énervé Dieng qui l’a légèrement bousculé. C’est là que Gerald Green intervient et éjecte Gorgui Dieng dans le premier rang des spectateurs. Une réaction exagérée qui provoque l’expulsion du joker des Rockets. Ce match en particulier avait une atmosphère de playoff, et il est certainement possible que les deux équipes se rencontrent à nouveau dans les séries éliminatoires.