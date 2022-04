NBA: Miami tête de série N.1 à l'Est, Denver accède aux play-offs à l'Ouest

Milwaukee et Toronto sont venus à bout de Boston et Philadelphie, jeudi en NBA, dans des chocs entre cadors de l'Est, qui ont profité au leader Miami, assuré d'être tête de série N.1 en play-offs, auxquels a accédé Denver à l'Ouest.



Sans jouer, le Heat a fait la bonne opération du jour. Finalistes en 2020, les Floridiens sont récompensés pour leur régularité, en ayant dû composer avec un effectif parfois décimé par les blessures ou le Covid-19, en ayant aussi traversé une drôle de tempête il y a deux semaines quand, en plein match, Jimmy Butler et l'entraîneur Erik Spoelstra ont failli en venir aux mains.

La mini-crise a duré quatre défaites d'affilée. Depuis cette séquence qui a eu le mérite de remettre certaines choses à plat, cinq victoires ont été remportées et le Heat de confirmer qu'il sera un rival à ne surtout pas mésestimer.

Ce que les Bucks, repassés 2e en battant (127-121) les Celtics (3e), savent bien, car avant de balayer Miami (4-0) l'an passé au 1er tour des play-offs, ils avaient été écartés en 2020, en demi-finale de conférence (4-1).

En attendant d'éventuelles retrouvailles, ils ont dû batailler face à une équipe de Boston privée de Jayson Tatum (rotule), mais pas d'adresse à longue distance (21 paniers primés), à l'image de Marcus Smart (7/12, 29 pts).

Giannis Antetokounmpo (29 pts, 11 rbds, 5 passes) et Jrue Holiday (29 pts, 8 passes, 8 rbds) ont été prépondérants pour Milwaukee qui a marqué les neuf derniers points de la rencontre, a deux minutes de la fin.

A la 4e place demeurent les Sixers défaits (119-114) chez les Raptors (5e), dans un duel serré comme un possible avant-goût d'une confrontation au 1er tour des play-offs.

Jokic impérial



Un Camerounais à volé la vedette à un autre, puisque Pascal Siakam a réussi un gros triple-double (37 pts, 12 passes, 11 rbds), remportant son duel à distance avec Joel Embiid (30 pts, 10 rbds).

Gary Trent Jr (30 pts) a aussi largement contribué pour la franchise canadienne, championne en 2019 et qui finit fort la saison avec ce 13e succès sur les seize dernières rencontres.

Côté Philly, James Harden a été altruiste (15 passes) mais maladroit (3/12 aux tirs, 13 pts), à l'image de ce ballon perdu dans le money-time qui a éteint tout espoir de remontée de son équipe.

A l'Ouest, Denver (6e) est la dernière équipe à avoir assuré sa qualification directe pour les play-offs, en étrillant (122-109) Memphis (2e).

Les Nuggets, dominateurs tout du long face à des Grizzlies encore privés de Ja Morant (genou), ont été guidés par leur MVP Nikola Jokic (35 pts, 16 rbds, 6 passes, 5 interceptions), impérial.



Ce résultat condamne du même coup Minnesota, vainqueur pour rien de San Antonio (127-121) grâce à 49 pions d'Anthony Edwards, à finir en 7e position, celle de premier barragiste avec l'avantage du parquet.

Les Wolves recevront ainsi les Clippers (8e) mardi prochain. Le vainqueur accèdera au play-offs en tant que tête de série N.7 et le perdant aura une seconde chance de se qualifier en tant que tête de série N.8. Il lui faudra battre, à domicile, le gagnant du match entre La Nouvelle-Orléans (9e) et San Antonio (10e).

Enfin, deux jours après leur piteuse élimination, les Lakers ont concédé un 8e revers de rang (128-112) à Golden State (3e). LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook étaient sur le banc et leurs suppléants n'ont pas démérité, mais en face, Klay Thompson était en réussite (33 pts, 6/10 derrière l'arc).

AFP

