NBA : les Utah Jazz signent un jeune international sénégalais

Les Utah Jazz signent Babacar Sané, formé à la NBA Academy (centre de formation de basket-ball d’élite à Saly, au Sénégal). L’international sénégalais a passé les deux dernières saisons avec la G League Ignite, un programme créé par la NBA pour préparer certains des meilleurs prospects à la Draft.



Le joueur de 21 ans a disputé 46 matchs de saison régulière au total (16 départs) et avec une moyenne de 9,0 points et 5,9 rebonds en 21,6 minutes par match.



Selon Wiwsport, le natif de Ziguinchor (sud) a également joué trois matchs pour le Jazz lors de la Summer League 2024 de Salt Lake City et de la Summer League NBA 2K25 à Las Vegas, affichant des moyennes de 5,7 points et 3,0 rebonds en 10,4 minutes par match.