Naby Keita enfin de retour avec la Guinée pour préparer la CAN

C'était l'une des plus grandes inquiétudes des supporters guinéens concernant la CAN qui se jouera dans moins de deux semaines en Égypte. Naby Keita, figure star du groupe, sera-t-il capable de jouer ? Victime d'une blessure début mai, qui l'avait empêché de jouer la finale de la Ligue des champions avec Liverpool, le joueur faisait partie de la pré-liste de son pays pour la CAN mais était incertain. Mais bonne nouvelle pour la Guinée, puisque Naby Keita est arrivé à Marrakech, lieu où sa sélection fait sa préparation, pour reprendre l'entraînement et préparer la compétition. Son sélectionneur, Paul Put, a mis la pression sur Liverpool alors qu'il doit rendre sa liste officielle au plus tard ce mardi 11 juin à minuit. La Guinée commencera son parcours dans la CAN le 22 juin contre Madagascar. Arrivé au Maroc dans la nuit, le joueur a rassuré les supporters face aux médias : "Je ne suis pas encore à 100%. J'ai commencé l'entraînement avec ballon à Liverpool. Je vais m'entraîner avec la sélection mais je pense que je serai prêt pour le premier match." La sélection guinéenne continue ainsi sa préparation au Maroc. Avant le début de la compétition, elle jouera encore deux matches amicaux, contre le Benin ce mardi soir, et contre l'Égypte le 16 juin prochain. Avec Besoccer