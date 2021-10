Namibie vs Sénégal en Afrique du Sud: Ce qui a réellement évité les "Lions" d'Angleterre le forfait

Ouf de soulagement pour les « Lions » qui jouent dans le championnat anglais, le Royaume Uni a décidé de retirer l’Afrique du Sud de la liste rouge Covid-19 à partir de ce lundi. Cette décision va permettre aux joueurs évoluant en Angleterre de prendre part à la rencontre contre la Namibie, match comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



C’est donc finalement, hier dimanche, à 16h30 que les coéquipiers de Kalidou Koulibaly ont quitté l’aéroport Blaise Diagne, direction Johannesburg. Après plus de 10 heures de vol, les « Lions » ont atterri à l’aéroport international 0R Tambo aux alentours de 4 heures du matin (heure locale), rapporte « Stades » dans son édition de ce lundi.



Sadio Mané (Liverpool), Ismaiila Sarr (Watford), Edouard Mendy (Chelsea), Nampalys Mendy (Leicester), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) et Sény Dieng (QPR) prendront part à la rencontre contre la Namibie, demain mardi, à Orlando Stadium de Soweto. Une fois retournés en Angleterre, ils ne vont plus observer une période de quarantaine.