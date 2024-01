Nampalys Mendy : « Nous avons à cœur de très bien terminer cette phase de poule »

Nampalys Mendy promet d'aborder le match face à la Guinée lors de cette dernière journée dans la poule « avec la même mentalité » que lors des précédents. En conférence de presse, ce lundi, le milieu de terrain des « Lions » a assuré que « le Sénégal aura à cœur de bien terminer les phases de poule » de cette Coupe d’Afrique des Nations (CAN).



« Rien ne change pour les joueurs. La mentalité est la même quel que soit le match auquel nous jouons, nous sommes très concentrés même si nous sommes déjà qualifiés. Et nous voulons terminer cette phase de groupes sur une bonne note. Nous avons à cœur de très bien terminer cette phase de poule », a souligné le milieu de terrain.



S’agissant de la montée en puissance des jeunes sénégalais dans cette compétition à l’instar de Pape Matar Sarr ou de Lamine Camara, Nampalys Mendy, n’est pas trop surpris par leur réussite.



« Pour moi ça n'a pas été une grande surprise. Je les côtoie quotidiennement aux entrainements et je vois ce qu'ils font en club. C'est vrai qu'ils ont été très, très bons. C'est une très bonne chose pour l'équipe nationale du Sénégal. On a un groupe de qualité et qui performe. Et que ça continue comme ça », a confié Mendy en conférence de presse avant match.