Nantes: Domenech va être limogé, Kombouaré arrive

Raymond Domenech va prochainement être démis de ses fonctions d'entraîneur du FC Nantes un peu plus d'un mois après sa nomination, selon Télé Nantes. Des informations confirmées par 20 Minutes et Ouest-France qui citent même le nom de son successeur:



Antoine Kombouaré. Ce dernier est libre depuis son éviction de Toulouse en janvier 2020 et va ainsi devenir le 16e entraîneur de l'ère Kita. Il va réccupérer une équipe barragiste avec quatre points d'avance sur le premier relégable, Dijon.



Domenech n'a remporté aucun des sept matchs qu'il a dirigés.



