Naples : Carlo Ancelotti met les barbelés autour de Allan et Koulibaly

Dans le viseur du PSG depuis de longs mois, Allan est toujours un joueur de Naples, tout comme Kalidou Koulibaly. Le défenseur est lui courtisé par les plus grands clubs européens. Carlo Ancelotti a fait passer un message clair en conférence de presse. Il ne compte pas se séparer de ses deux éléments. « Allan et Koulibaly ? Ce sont des joueurs de Naples et ils resteront des joueurs de Naples. Si vous me voyez enchaîné aux grilles de Castel Volturno (le centre d’entraînement du club, ndlr), c’est qu’ils seront partis. (...) Nous n’avons pas besoin de vendre » a assuré le coach napolitain. Reste à savoir ce que décidera Aurelio de Laurentiis, le président du club, lors du prochain mercato. Avec footmercato