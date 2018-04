Naples : Kalidou Koulibaly a "tué" un fan de 68 ans

VoceDiNapoli - Un tifoso Napolitain de 68 ans est décédé ce dimanche d'une crise cardiaque, dans la commune de Ercolano, après le but de Koulibaly face à la Juventus. Toutes nos pensées vont bien évidemment à sa famille. pic.twitter.com/mVYmsGU4Bm

— SSC Napoli France (@NapoliCFrance) 24 avril 2018



On continue de parler du but dans la ultimes secondes du choc de la 34e journée de Serie A, dimanche dernier, du défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly. Mais cette fois-ci, pour évoquer un malheur qu'il a causé. D'après les infos publiées sur le compte Twitter des fans napolitains de France, ce but marqué contre la Juventus a causé la crise cardiaque d'un fan du SC Naples, âgé de 68 ans. Il vivait dans la commune de Ercolano.Mort de plaisir sans doute...