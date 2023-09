Naples : Rudi Garcia lâche ses vérités sur l’épineuse affaire du Tiktok sur Victor Osimhen

De retour à la compétition hier après 24 heures particulièrement tendues suite à l’affaire de la vidéo Tiktok diffusée par le club, qui moquait Victor Osimhen, Naples l’a emporté sur Udinese 4-1 avec un but du Nigérian. Ce dernier n’a pas voulu célébrer mais il a reçu le soutien de son entraîneur, Rudi Garcia.



Victor Osimhen a vécu des dernières heures plutôt contrastées. Mardi, le compte officiel Tiktok de Naples publiait une vidéo moqueuse de son attaquant en train de manquer le penalty face à Bologne le week-end dernier. Cette rencontre avait déjà fait les choux gras de la presse italienne puisque le Nigérian avait eu un geste d’humeur auprès de son entraîneur, Rudi Garcia lequel l’avait fait sortir en fin de match. Les deux hommes se sont expliqués et l’affaire est close.



Mais l’histoire du Tiktok, elle, ne s’est pas arrêtée là. Dans la foulée de cette publication sur les réseaux sociaux, l’agent de l’attaquant, Roberto Calenda, réagissait dénonçant cette vidéo et menaçant de porter plainte contre le Napoli.



«Ce qui s’est passé aujourd’hui sur le profil officiel de Naples sur le réseau TikTok est inacceptable. Une vidéo se moquant de Victor a d’abord été publiée puis, tardivement, supprimée. Un fait grave qui cause des dommages très graves au joueur et s’ajoute au traitement que subit le joueur ces derniers temps entre procès médiatiques et fake news. Nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor Osimhen», lâchait l’impresario depuis son compte Twitter.



La scène devenait toujours plus surréaliste lorsque le lendemain, à son arrivée à l’hôtel des joueurs, Osimhen a sciemment ignoré ses coéquipiers, et effacé ses dernières photos sur son compte Instagram avec le maillot azzurro.



La drôle de soirée d’Osimhen



La tension est palpable à Naples. Heureusement, le club a retrouvé le chemin de la victoire hier lors de la réception d’Udinese (4-1) après deux nuls et une défaite en Serie A, et l’ancien Lillois le chemin du but suite à une série de quatre rencontres sans marquer.



Sous les applaudissements du public, il n’a pas voulu célébrer, même si ses coéquipiers l’ont chaudement félicité. Cette affaire va laisser des traces pour la suite et il apparaît compliqué aujourd’hui de le voir prolonger, là où tout semblait pourtant réglé depuis l’été. C’est maintenant à Rudi Garcia de prendre le relais et de caresser son joueur dans le sens du poil. La câlinothérapie a débuté hier après la rencontre.



«Je l’ai complimenté, explique l’entraîneur dans un premier temps au micro de Sky Sport Italia. J’ai une excellente relation avec Victor depuis mon arrivée et je suis heureux parce qu’il a marqué ce soir (hier, ndlr) et qu’un avant-centre veut toujours marquer. Lui aussi n’a pas eu de chance entre les poteaux et les barres transversales lors des derniers matchs, mais il était calme et concentré sur le jeu. Il a également fait une passe décisive car c’est lui qui a dû tirer le penalty mais il a laissé le soin à Zielinski de le tirer.»



Visiblement, les tensions entre le coach et son joueur sont derrière eux mais le Tiktok est encore bien présent dans les têtes.



Garcia veut tourner la page



«À Bologne, nous étions tous frustrés et en colère de ne pas avoir gagné, lui encore plus d’avoir raté le penalty. Cela peut arriver, puis nous avons clarifié tout ça et c’est le retour à la normalité sportive, rembobine l’ancien technicien de l’OM et de l’OL. Puis il y a eu deux jours d’arrêt en raison d’épisodes maladroits. Personne ne voulait faire de mal, ni avec la vidéo ni avec Victor sur les réseaux sociaux. Ce sont aussi des réactions instinctives, vous pouvez le comprendre. Sur les réseaux sociaux (par rapport aux photos effacées avec le maillot de Naples sur son compte Instagram), il fait ce qu’il veut, mais je peux vous assurer qu’il adore ce maillot», conclut-il dans un sourire un peu tendu.



Déjà en proie à des difficultés sportives, Garcia aurait sans doute préféré ne pas avoir un cas problématique en plus à gérer.



