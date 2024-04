National 2 : Racing Dakar relégué en division régionale, ASFA nouveau dauphin

La poule D du National 2 de football a clôturé mardi sa 19e journée, avec la relégation du Racing Club de Dakar en division régionale et l’ASFA qui s’est emparée de la première place de dauphin du leader AF Darou Salam.



Durant le week-end, Jolof olympique Club (B) et Guelwaars de Fatick (C) ont été les premiers qualifiés en demi-finales pour le titre de champion du National 2.





Poule A (17e et avant-dernière journée) : Il reste trois enjeux à déterminer lors de la prochaine 18e et dernière journée. La bataille pour la place de finaliste du titre de National 2 entre les leaders Ajamaat FC (36 pts) et Coton Sport (35 pts). La lutte pour la troisième et dernière place qualificative pour la montée se jouera entre Pépinière Sud (3e, 28 pts) et Santhiaba Ziguinchor (4e, 26 pts).



Poule B (16e et antépénultième journée) : Deux qualifiés sont connus : Jolof olympique Club (1er, 41 pts) et Haayo Agnam (2e, 32 pts). La 3e place se joue entre deux équipes de Louga Dekkendo et Penc.



Poule C (19e journée): après Guelwaars de Fatick (1er, 51 pts), les deux dernières places de la Guedj de Joal (4e, 35 pts).



Poule D (19e journée): Derrière AF Darou Salam (1er, 37 pts), l'ASFA a pris mardi la deuxième place (31 pts+12), après sa victoire sur AF Malika (1-0). Les Militaires sont à égalité avec Builders FC (3e) 31 pts+11).



L'Olympique de Ngor (4e, 30 pts+5), qui s'est imposé contre le Racing de Dakar (1- 0), est à une longueur de la 3e et dernière place de la montée. Les Ngorois sont à égalité avec Niayes FC (5e, 30 pts +2).



Racing Club de Dakar sans aucune victoire en 19 matchs, est relégué en division régionale.





Avec Stades