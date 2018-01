Nations League : la réaction de Deschamps

Pour la première édition de la Nations League, l'équipe de France affrontera les Pays-Bas et l'Allemagne entre les mois de septembre et novembre 2018. Un tirage sur lequel est revenu le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.« De par la configuration du tirage, il y avait forcément les meilleures équipes européennes. C'est un groupe relevé, avec des matchs de prestige. Ça offre la possibilité au premier de chaque groupe de se qualifier pour l'Euro (les barrages, ndlr). C'est une bonne chose pour tout le monde, pour les grandes sélections comme pour les petites. C'est une nouvelle compétition intéressante. Forcément, avec la qualité de nos adversaires, ça nous offre de belles affiches. L'adrénaline et la concentration seront un peu plus naturelles. Il faudra toutefois voir le calendrier. Il y aura des matchs amicaux à trouver. C'est bien pour le public aussi, pour les médias. C'est une très bonne chose », s'est félicité le patron de l'équipe de France.