Naufrage à Mbour : Mimi Touré demande aux jeunes d'abandonner l’émigration et d'envisager l'avenir au Sénégal

Mimi Touré a réagi au drame survenu au large de Mbour qui a coûté la vie à plusieurs personnes en majorité des jeunes.



« J'exprime ma solidarité et compassion à l'endroit des familles des occupants de la pirogue de Mbour à bord de laquelle auraient embarqué plus de 200 personnes dont le sort de la plupart nous est inconnu », a déclaré Mimi Touré.



« Encore une fois », poursuit Mimi, « nous exhortons notre jeunesse à définitivement abandonner l'idée de l'immigration clandestine et d'envisager le présent et l'avenir ici au Sénégal où les opportunités existent dans le contexte des changements importants envisagés par notre régime", a écrit la Haute représentante du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye ».



Rappelons que le chavirement d'une pirogue de migrants a fait provisoirement 26 morts, au large de Mbour. L'embarcation contenait environ 150 personnes, dont plusieurs sont portées disparues.