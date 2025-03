Naufrage au large de Kafountine : trois pêcheurs portés disparus

Une pirogue transportant six pêcheurs a chaviré hier jeudi, vers 12 h 30 au large de Kafountine (dans le département de Bignona), après avoir été prise dans un violent coup de vent et des vagues puissantes.



Selon des sources locales, l’embarcation avait quitté Kafountine une heure plus tôt pour une partie de pêche en haute mer. À en croire Libération, c’est aux environs de midi et demi, qu’elle s’est renversée. Trois d’entre eux ont pu être secourus, mais les trois autres restent portés disparus.



Les recherches sont toujours en cours, mais aucun corps n’a encore été retrouvé. Ce drame survient quelques jours seulement après une autre tragédie en mer à Kafountine : une collision entre deux pirogues avait fait deux morts, des pêcheurs originaires de Gambie.