Naufrage au large de la Mauritanie : 69 morts décomptés

Une pirogue transportant 160 personnes d'origine sénégalaise et gambienne a fait naufrage au large de la Mauritanie mercredi. Seules 17 personnes, toutes des hommes, ont été secourues par les garde-côtes mauritaniens. « Le nombre de corps repêchés a atteint 69 », a indiqué à l'AFP un responsable des garde-côtes mauritaniens. Ce chiffre a été confirmé par l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à InfoMigrants.



Parmi les survivants, on compte 11 Sénégalais et 6 Gambiens. Selon RFI, ils ont survécu après avoir nagé pendant plus d’une heure pour atteindre la plage dans la soirée de mercredi, suite au chavirage de leur embarcation. Ils ont finalement été repérés vers 23h30 par une patrouille de garde-côtes terrestres, au nord du port de Tanit, à 80 km de Nouakchott.



D'après les explications des rescapés, la pirogue serait tombée en panne au large de la Mauritanie. Contacté par téléphone, le passeur aurait alors envoyé une pirogue de secours depuis la Mauritanie. Les passagers auraient ensuite chaviré lors du transfert de matériel entre les deux embarcations.



Une vidéo devenue virale sur Internet, tournée par des ressortissants sénégalais en Mauritanie, montre une dizaine de corps rejetés par la mer et éparpillés sur une plage mauritanienne.